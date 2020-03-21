Самое популярное

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  • Выглядеть роскошно дома  праздники? Нет ничего проще: глубокий фиолетовый, бархатные слиперы и буржуазная шелковая пижама.
  • Дубленка - один из трендов зимы 2017. Выбирай объемные и укороченные модели, напоминающие мужские, и носи их с кроп-джинсами, ботильонами, худи и шапками бини. 
  • Хотя 2017-й и будет годом Красного Огненного Петуха, однако встречать праздник в элегантном черном - всегда хороший тон. Особенно, если это черные пайетки и роскошные широкие брюки от бедра. Дополни образ золотыми аксессуарами: вечерним клатчем на тонкой цепочке, крупными серьгами и необычным перстнем. И, конечно, изящные шпильки - без них никуда. 
  • Мы уже писали о свитере лыжника - одном из главных трендов зимы 2016/17. Возвращение этой хорошенько забытой моды оказалось на руку, ведь теплый свитер с высоким горлом на молнии - идеальное решение для холодной погоды. Носи его с ботильонами на широком каблке, слегка укороченными брюками или джинсами-клеш, а в качестве верхней одежды подойдет пальто до колена или объемный пуховик.
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