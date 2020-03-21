Самое популярное

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  • Бархатные ботильоны с вышивкой могут стать достойным завершением вечернего или праздничного образа, но, если сделать их акцентом на фоне повседневной одежды - они будут смотреться еще круче. Для этого идеально подойдет платье из денима. Чтобы было тепло, надень под него водолазку, дополни образ фетровой шляпой в мужском стиле и сумочкой на длинном ремне - получится слегка боегмный, но практичный look в духе 70-х 
  • Экошуба - гуманный и модный предмет гардероба, который отлично вписывается в зимнюю моды 2017. Носи ее с беретом в цвет искусственного меха, укороченными расклешенными брюками или классическими клешами, ботильонами на удобном каблуке и водолазкой.
  • Кхм, как прикажете носить розовый брючный костюм зимой? Да очень просто: утепленные белые ботильоны или сапоги-казаки (придадут акцент в стиле вестерна) и водолазка, а сверху можно накинуть пальто (серое, черное, белое, бежевое, розовое в тон или контрастного цвета) или подыскать недорогую шубку из искусственного меха.
  • Выглядеть роскошно дома  праздники? Нет ничего проще: глубокий фиолетовый, бархатные слиперы и буржуазная шелковая пижама.
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