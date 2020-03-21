Самое популярное

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  • Новый год 2017 все рекомендуют встречать в красном или золотом - но почему бы не попробовать синий? К тому же глубокий синий цвет индиго очень эффектно смотрится в фактуре пайеток. Дополни образ лаконичным крупным перстнем, серьгами-кисточками, серебристыми босоножками в тон украшениям и миниатюрным клатчем-конвертом под цвет платья. 
  • Хотя 2017-й и будет годом Красного Огненного Петуха, однако встречать праздник в элегантном черном - всегда хороший тон. Особенно, если это черные пайетки и роскошные широкие брюки от бедра. Дополни образ золотыми аксессуарами: вечерним клатчем на тонкой цепочке, крупными серьгами и необычным перстнем. И, конечно, изящные шпильки - без них никуда. 
  • Мы уже писали о свитере лыжника - одном из главных трендов зимы 2016/17. Возвращение этой хорошенько забытой моды оказалось на руку, ведь теплый свитер с высоким горлом на молнии - идеальное решение для холодной погоды. Носи его с ботильонами на широком каблке, слегка укороченными брюками или джинсами-клеш, а в качестве верхней одежды подойдет пальто до колена или объемный пуховик.
  • Юбка зимой - это так же комфортно, как и в любое другое время года. Выбирай юбки модной длины миди (от колена и ниже) и плотные ткани: трикотаж, сукно, костюмные ткани, шерсть. Особое значение имеют форма, детали и фасон юбки: трапеция или А-силуэт (расширяется книзу), плиссировка, молнии, асимметричный крой, запАхи, пуговицы и т.д. Идеальное и безошибочное сочетание - с водолазкой или объем свитером и высокими сапогами на умеренном, удобном каблуке. 
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